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Раскрыта стоимость самого дорогого приобретенного россиянами летом авиабилета

Самый дорогой авиабилет, купленный россиянами летом 2021 года, стоил 627 тысяч рублей
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самый дорогой авиабилет, приобретенный россиянами за лето 2021 года, стоил более полумиллиона рублей. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно информации аналитиков, один из клиентов сервиса заплатил за перелет из Москвы в столицу Мальдив Мале 627 тысяч рублей. При этом на втором месте среди наиболее дорогостоящих маршрутов оказался перелет в классе повышенного комфорта в Лос-Анджелес, который обошелся в 496 тысяч рублей.

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На третьем месте оказался полет в Лиму, Перу, за 453 тысячи рублей, а на четвертом — рейс из Москвы в Нью-Йорк за 398 тысяч рублей. Замкнул пятерку наиболее дорогих бронирований на лето внутренний маршрут — из столицы в Благовещенск и обратно за 275 тысяч рублей.

Кроме того, в десятку попал и заказ из Санкт-Петербурга: за 269 тысяч рублей пассажир улетел отдыхать в Дубай, не взяв обратного билета. Все остальные дорогие перелеты были совершены из Москвы и с возвращением в столицу.

Ранее в августе в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Исходя из данных систем бронирования, забронировать перелет на популярные курорты Египта с вылетом в октябре можно за 26 тысяч рублей туда-обратно только с ручной кладью и за 35-40 тысяч с багажом.

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