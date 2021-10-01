В Адыгее создадут маршрут по местам драматурга Евгения Шварца

В столице Адыгеи Майкопе создадут маршрут для туристов по местам, связанным с именем драматурга и сказочника Евгения Шварца. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на координатора проекта «Дом Шварца» Надежду Суховую.

По словам Суховой, специалисты разработают маршрут — «Майкоп Евгения Шварца». К нему также будет выпущен иллюстрированный путеводитель. Кроме того, на 15 исторических зданиях города, построенных в конце XIX — начале XX века, установят таблички со специальными QR-кодами, благодаря которым туристы смогут получить информацию об этих объектах в текстовом, графическом и аудиоформате.

Помимо туристического маршрута, в Майкопе планируют организовать киномарафон «Обыкновенное чудо» и фотоконкурс «Родина души моей», лучшие работы которого покажут на выставке, приуроченной к 125-летию со дня рождения Шварца.

Отмечается, что мероприятия начнутся уже в октябре этого года и завершатся к 1 июня 2022-го. На их проведение будут направлены 478 тысяч рублей, выделенных по итогам грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.