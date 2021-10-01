В Архангельской области открыли новую экотропу

В Кенозерском национальном парке в Архангельской области открыли экологическую тропу «Рыбацкий берег». Об этом пишет RATA News.

Новый километровый маршрут появился в деревне Морщихинская на территории Лекшмозера. Пройдя по тропе вдоль водоема, туристы узнают много интересных фактов об историческом промысле места — ловли рыбы ряпушки и «шитье» лодок с помощью еловых ветвей, а также смогут увидеть своими глазами настоящее рыбацкое побережье и рыбаков.

«Этот маршрут неслучайно появился в деревне Морщихинская, потому что именно здесь рыболовство развивалось очень массово. Опираясь на исторические документы конца XIX века, можно сказать, что оно было важнее, чем хлебопашество и другие промыслы», — отметил создатель тропы Евгений Мазилов.

Кроме того, по пути посетители встретят старые суда, ставшие памятниками рыболовецкой истории деревни, и новые лодки. Маршрут заканчивается экскурсией в «Лаборатории народного судостроения», где гостям расскажут о том, как плотницкое ремесло и традиции судостроения Севера сохраняются в наши дни.

Ранее в сентябре сообщалось о том, что брендом Архангельской области станет Онега. Отмечалось, что город является местом сосредоточения деревянного зодчества Поонежья, а в самом регионе находится много природных достопримечательностей: северные рек с их биосферой, а также острова с монастырями, отдаленными от цивилизации.