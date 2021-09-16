Актер Антон Лапенко приедет в Архангельск со спектаклем

Актер Антон Лапенко, известный по комедийному веб-сериалу «Внутри Лапенко», приедет в Архангельск с актерами «Электротеатра Станиславский». Об этом сообщает портал 29.RU в четверг, 16 сентября.

Театр представит антивоенный спектакль «Полковник-птица». Показ состоится 23 ноября в Архангельском театре. Лапенко в постановке исполнит роль пациента психиатрической клиники по имени Киро. Спектакль поставлен по пьесе Христо Бойчева, написанной в 1997 году на фоне югославских военных конфликтов.

Лапенко получил популярность благодаря юмористическим видео, публикуемым в Instagram. В клипах артист перевоплощался в разнообразных персонажей, среди которых слесарь Катамаранов и журналист Юрий Грачевич. Позже он выступил создателем и звездой сериала «Внутри Лапенко», который выходил на видеохостинге YouTube.

В августе сообщалось, что исполнитель главной роли в фильме «Любовь и голуби» Александр Михайлов посетил Челябинскую область. В частности, артист побывал в национальном парке «Таганай», который восхитил его.