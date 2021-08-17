Звезда фильма «Любовь и голуби» побывал на Урале и восхитился Таганаем

Исполнитель главной роли в фильме «Любовь и голуби» Александр Михайлов посетил Челябинскую область. В частности, артист побывал в национальном парке «Таганай», сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что звезде кинематографа провели экскурсию по природным достопримечательностям Южного Урала: ему показали горы со смотровых площадок, а также сопроводили его на Черную скалу.

Михайлов остался доволен поездкой, особенно его восхитил Таганай. Актер назвал Уральские горы корнями России и подчеркнул, что по красоте они могут сравниться с самыми красочными пейзажами мира. «Какое счастье, что вы есть! Вы красивы, талантливы, и я очень рад, что был рядом с вами в этом замечательном заповеднике», — написал напоследок артист в специальном альбоме нацпарка.

Александр Михайлов родился в 1944 году в Читинской области (нынешний Забайкальский край). Он известен по главным ролям в картинах «Любовь и голуби», «Мужики!», «Отряд специального назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет…», «Очарованный странник» и других.