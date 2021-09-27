Архангельская область создаст собственный бренд

На Маргаритинской ярмарке прошла конференция, посвященная развитию Архангельской области, туризму и брендам, которые можно создать на основе собственных символов региона. На ней было решено, что Онега станет одним из них. Об этом сообщили в пресс-центре Агентства регионального развития (АРР).

Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры Архангельской области, администрации Онежского района и АРР.

На конференции представители власти, бизнеса и общественности поговорили о возможностях развития региона. В числе поднятых тем оказались автомобильные и железнодорожные сообщения, а также авиаперелеты. Согласно данным, они должны помочь туризму в области, в особенности в Онежском районе.

На встрече также вспомнили о «точках притяжения района», из которых можно сделать бренды. Например, Онега является местом сосредоточения деревянного зодчества Поонежья, ее активно продвигают как жемчужную родину и регион, полных природных достопримечательностей: северных рек с их биосферой, а также острова с монастырями, отдаленными от цивилизации.

«Главный смысл этого мероприятия — чтобы сами предприниматели и из Онежского района, и из остальных районов Поморья смогли оценить потенциал района и те возможности, которые сегодня есть для инвесторов», — заявил генеральный директор АРР Максим Заборский. Он также отметил, что инициаторами встречи стали предприниматели, что «особенно отрадно».

В числе участвующих в конференции предпринимателей был генеральный директор «Лямицкого берега» Александр Минин. Уточняется, что его организация на протяжении нескольких лет помогает Онежскому району по туризму и привлечению новых гостей. В числе проектов предпринимателя — отдельных комплекс отдыха на побережье Белого моря.