Ольхон, Байкальск и музей «Тальцы» станут опорными точками «Большого Байкала»

Ольхон, Байкальск и музей «Тальцы» станут опорными точками проекта «Большой Байкал», который предполагает развитие туристической инфраструктуры Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства, передает «Интерфакс».

Согласно сообщению, проект должен обеспечить рост турпотока на Байкал, занятость местного населения, рост его доходов и развитие инфраструктуры. Предварительную концепцию одобрил совет директоров корпорации «Туризм.рф».

Мастер-план охватит территорию площадью 385,4 тысячи квадратных километров с населением 2,4 миллиона человек. Развивать также планируется транспортную инфраструктуру двух регионов — авиацию и водное сообщение.

Срок реализации проекта «Большой Байкал» — 2021-2035 годы. По предварительным расчетам, валовой региональный продукт в сфере туризма в результате должен вырасти с 0,6 до 6 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году россияне массово заинтересовались оздоровительным туризмом и спрос на санаторно-курортный отдых оказался выше гостиничного. В Российском союзе туриндустрии это связали в том числе и с тем, что гостиницы обычно принимают не только россиян, но и иностранцев, которых сейчас очень мало