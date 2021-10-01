Россияне массово заинтересовались оздоровительным туризмом

В 2021 году соотечественники массово заинтересовались оздоровительным туризмом. Спрос на санаторно-курортный отдых оказался выше гостиничного, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Общая тенденция: в высокий сезон 80-90 процентов заполняемость здравниц, 65 процентов — гостиничного сервиса», — уточнил он, заметив, что популярность оздоровительного туризма можно списать и на то, что гостиницы обычно принимают не только россиян, но и иностранцев, которых сейчас очень мало.

Беседуя с журналистами в кулуарах выставки Expotravel 2021 Барзыкин отметил, что на внутреннем рынке наступил этап восстановления. По его словам, некоторые регионы смогут в 2021 году вернуться к показателям 2019 года, наблюдавшимся до пандемии COVID-19. «Думаю, что по итогам года выйдем на 2019 год, может быть, в целом, минус 5-10 процентов. Основные точки притяжения выйдут на уровень 2019 года, хотя содержание, сегментное распределение, виды туризма изменились. [Стало] меньше делового, конгрессного [туризма], но в то же время больше рекреационного, оздоровительного, экскурсионный восстанавливается», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в сентябре россияне стали больше интересоваться зимним отдыхом. Одним из лидеров по объемам раннего бронирования горнолыжных туров на декабрь стал Шерегеш, опередив кластер Сочи.