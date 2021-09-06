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Названы страны-лидеры по числу посетивших Россию туристов

РСТ: чаще всего туристы приезжают в Россию из стран Персидского залива, Германии, Франции
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Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / Global look Press

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев назвал страны-лидеры по числу туристов, посетивших Россию. Его слова передает РИА Новости.

По словам Игнатьева, чаще всего туристы приезжают в Россию из стран Персидского залива, Германии и Франции. При этом поток иностранных гостей стал в 30 раз меньше, чем в 2019 году. Президент РСТ подчеркнул, что восстановить въездной туризм до уровня допандемийных показателей возможно к 2023 году. «Это реально, потому что есть большой отложенный спрос. Но нужно не сидеть в ожидании лучших времен, а много работать, вкладывать средства», — добавил он.

Ранее иностранцам упростили процесс получения туристической визы в Россию сроком до полугода — теперь для въезда достаточно предъявить бронь отеля. Прежде иностранные путешественники могли получить въездной документ сроком до одного месяца или до шести месяцев только в случае, если у государства существовал принцип взаимности с Россией.


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