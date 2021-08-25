Иностранным туристам упростили въезд в Россию

Иностранцам упростили процесс получения туристической визы в Россию сроком до полугода — теперь для въезда достаточно предъявить бронь отеля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующий закон вступил в силу в среду, 25 августа. Уточняется, что бронирование должно быть совершено в объекте размещения, информация о котором содержится либо в едином реестре туроператоров, либо в перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей.

Прежде иностранные путешественники могли получить въездной документ сроком до одного месяца или до шести месяцев — в случае если у государства существовал принцип взаимности с Россией.

Ранее, в мае, президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий право выдачи полугодовых виз всем иностранным туристам, вне зависимости от политики их стран в отношении российских граждан.