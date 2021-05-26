Путин подписал закон о выдаче полугодовых виз всем иностранным туристам

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий право выдачи полугодовых виз всем иностранным туристам, вне зависимости от политики их стран в отношении российских граждан. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, порядок выдачи разрешений на въезд в Россию для иностранных граждан упрощается — теперь путешественникам будет оформляться виза сроком на шесть месяцев при наличии у них подтверждения о бронировании проживания в стране.

Ранее туристическая виза для иностранцев оформлялась на срок до одного месяца, либо до шести — в случае если у государства существовал принцип взаимности с Россией.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 19 мая и подписан президентом 26 мая.

6 мая Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут наблюдать за ситуацией с коронавирусом за рубежом и на основании этого принимать решение об открытии границ. Как отметил глава государства, особенно неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вызывает опасность на фоне открытия туристического сезона.