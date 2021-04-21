Путин пообещал новую программу льготных кредитов

Президент России Владимир Путин пообещал запустить новую программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, а также иной туристической инфраструктуры. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляция мероприятия доступна на видеохостинге YouTube.

Российский лидер уточнил, что ставка составит от трех до пяти процентов сроком на 15 лет.

Кроме того, в ходе собрания было предложено продлить программу туристического кешбэка внутри страны до конца года, в рамках которой россияне могут вернуть до 20 процентов стоимости тура по России.