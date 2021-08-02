Россиянам назвали альтернативный способ получить визу в США

В посольстве США россиянам назвали альтернативный способ получения визы — для этого нужно обратиться в диппредставительства страны за границей. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил представитель дипмиссии, рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок приостановлено на неопределенный срок из-за сокращения штата на 75 процентов. С 1 августа посольство продолжило работу в минимальном составе за последние пять лет — 120 сотрудников.

В связи этим россиянам предложили обращаться в посольства или консульства США за пределами страны.

«Эта мера является необходимой из-за заявления российский властей от 23 апреля о намерении запретить американской миссии в России нанимать иностранных граждан на любую должность», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее, в апреле стало известно, что посольство США в Москве с 12 мая прекращает выдавать визы и сокращает список консульских услуг — ими смогут воспользоваться только граждане США в чрезвычайных ситуациях. Например, в случае истечения срока действия виз, а также в случаях угрозы жизни или наступления смерти.