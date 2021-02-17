МИД России попросили отказаться от некоторых вопросов иностранным туристам

Представители российской туристической отрасли обратились с письмом к заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко и Министерству иностранных дел, в котором попросили отказаться от некоторых вопросов иностранным туристам в заявлении об оформлении единой электронной визы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Авторами обращения стали президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин и президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов. По их мнению, некоторые из 39 пунктов, утвержденных МИД, по факту содержат в себе по несколько вопросов. Поэтому они просят скорректировать и семантически упростить некоторые из них, а также исключить те, которые могут вызвать наиболее негативную реакцию.

В частности, заявителей просят сообщить контакты в используемых мессенджерах и соцсетях, данные документов при наличии гражданства других стран, а также интересуются наличием недвижимости в России и требуют указать ее адреса. Кроме того, подающих на российскую визу спрашивают о намерении «представлять интересы или действовать от имени некоммерческих, международных или государственных организаций», навыках владения оружием и опасными веществами, а также о степени вовлечения в вооруженные конфликты.

Авторы подчеркнули, что подобные вопросы задают во время получения американской визы, а также для оформления въездной российской визы для граждан США, Великобритании, Канады и Грузии, которые не входят в перечень государств для подачи на единую электронную визу. При этом анкета для въезда в Шенгенскую зону таких вопросов не содержит, отмечают обратившиеся.

С января 2021 года граждане более 50 государств получили возможность посетить Россию по электронной визе. Она оформляется как однократная — на срок до 60 дней с разрешенным сроком пребывания в России до 16 суток. Консульский сбор составляет 40 долларов.