В Бурятии появится первый глэмпинг с системой «все включено»

В Бурятии появится первый глэмпинг, работающий по системе «все включено». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы проекта.

На Байкале появится вторая площадка сети люксовых палаточных лагерей «Под небом», изначально запущенной в Подмосковье. Фонд регионального развития Республики Бурятия уже подписал соглашение с ООО «Родной Туризм» о привлечении инвестиций на строительство нового объекта, который будет включать в себя 25 тентов-палаток с панорамным видом.

Глэмпинг будет предоставлять трехразовое питание по принципу a la carte от известных шеф-поваров, которые будут создавать блюда на протяжении всего туристического сезона. Вместе с тем в стоимость проживания будут включены водные развлечения (прогулка на катере, вейк-борд, сап-борд), а также фитнес-активности, занятия по медитации и йоге.

«Мы благодарны Правительству Республики Бурятия за возможность открытия нового места притяжения туристов в одном из самых живописных уголков планеты. Для региона это не только инвестиции, но и создание новых рабочих мест, так как на поддержание работоспособности глэмпинга требуется команда не менее чем из 20 человек, и трудно подсчитать сколько товаров и услуг будет заказано у малого и среднего бизнеса», — заявил генеральный директор ООО «Родной туризм» Антон Сержантов.

Ожидается, что глэмпинг будет открыт летом 2022 года. В настоящее время завершается поиск места для нового проекта.

