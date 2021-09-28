В Бурятии сняли клипы на национальные хиты в исполнении детей

В Бурятии сняли клипы на национальные хиты с участие детей. Как сообщает «Национальный акцент», видеозаписи созданы в рамках проекта «Цикл аудиоуроков бурятского языка: Юсэн эрдэни – Девять драгоценностей».

В съемках клипов приняли участие воспитанники вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд – Серебряные колокольчики». По словам руководителя студии Оюны Будаевой, эти песни знали наизусть все дети республики.

«Особо приятно, что наши работы можно будет увидеть в дни празднования юбилея великого бурятского композитора Юрия Ирдынеева, автора музыки песни "Шинии, минии, манай". Рады предоставить слова всех песен вместе с переводом, а также попросить следить за нашим творчеством, ведь мы продолжаем активную работу», — рассказала она.

Коллектив на сегодняшний день выпустил уже три альбома и свыше 60 клипов.