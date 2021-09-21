Спортсменка из Бурятии взяла золото в турнире Шварцнеггера

Бурятская спортсменка завоевала золотую медаль на международном турнире по бодибилдингу имени Арнольда Шварцнеггера Arnold Classic 2021. Об этом пишет Байкал Daily.

Спортсменка Елена Распопина взяла на турнире два награды — золотую медаль в номинации «Фитнес-бикини 162 сантиметра» и серебряную в номинации «Фитнес-модель до 168 сантиметров».

Отмечается, что девушка занимается бодибилдингом три года. В 2021 года она завоевала бронзу на кубке России, а на чемпионате Европы, который прошел в Латвии, Распопина победила в категории до 164 сантиметров.

Международный турнир Arnold Classic претендует на звание главного турнира в мире бодибилдинга. В этом году он проходил с 17 по 19 сентября в Испании.

Ранее в сентябре спортсмен из Бурятии Андрей Рассадин побил свой рекорд России на соревнованиях по гиревому спорту. Мужчина в двоеборье выполнил 131 раз упражнение толчок и 207 – упражнение рывок.