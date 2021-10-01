В Курганской области запустят туристические экскурсии по заводам

Заводы Курганской области, которые стали участниками проекта по развитию промышленного туризма, запустят экскурсии по предприятиям. Об этом пишет «Интерфакс».

В рамках проекта по развитию программ промышленного туризма, в Курганской области разработают специальные маршруты. Так, в ходе экскурсии на заводы, жители и гости региона смогут посмотреть на работу предприятие изнутри, а также поближе познакомиться с особенностями производства различной военной техники, машин и продуктов питания.

По мнению начальника регионального управления культуры Дарьи Твердохлебовой, промышленный туризм дополнит уже существующие туристические маршруты области.

«Экскурсии по предприятиям помогут предложить гостям Курганской области разноплановую программу на несколько дней. К примеру, туристы могут начать знакомство с регионом с Далматовского монастыря или археопарка "Савин", а на следующий день узнать, как делают пожарные машины, автобусы, квас и колбасу», — считает Твердохлебова.

Отмечается, что программы экскурсионных маршрутов планируется представить к концу декабря 2021 года.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Курганской области появится Музей деревни. Так, в экспозицию войдут подлинные образцы деревянного зодчества второй половины XIX — первой половины XX века. Старинные избы привезут со всей Курганской области и разместят на территории этнографического комплекса.