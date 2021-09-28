В Курганской области появится Музей деревни

«Музей зауральской деревни под открытым небом» появится в Курганской обалсти в 2022 год

В Кетовом районе Курганской области появится «Музей зауральской деревни под открытым небом» — открытие запланировано на май 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе главы региона, в экспозицию войдут подлинные образцы деревянного зодчества второй половины XIX — первой половины XX века. Старинные избы привезут со всей Курганской области и разместят на территории этнографического комплекса.

Музей создадут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Общая расчетная стоимость проекта составила около 4,5 миллиона рублей.

В конкурсе также принимали участие еще восемь проектов, созданных в Курганской области — среди них театр для для детей с ограниченными возможностями здоровья, культурно-образовательная экспозиция «Живая история Зауралья», а также интерактивный проект «Пройди по ссылке: декабристы в Кургане».

Ранее в августе село Овсище в Тверской области выбрали самой красивой деревней России. Населенный пункт получил признание благодаря расположенной в ней деревянной усадьбе дворян Милюковых, построенной на рубеже XVIII-XIX веков. Кроме того, каждый год в селе проходит праздник «Один день в русской усадьбе», который включен в туристические маршруты региона.