В Белгородской области построят социальную деревню для пожилых граждан и инвалидов. Об этом сообщает портал «МОЕ! Online» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Объект «Золотая осень» создадут в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Его возведут в Шебекинском городском округе. Всего в деревне будет пять коттеджей, в каждом из них сможет разместиться до десяти человек. Им обеспечат долговременный уход и стационарное обслуживание.

Как сообщает «Бел.Ру», изначально объект собирались построить в Волоконовке, но из-за высокой суммы его реализации от этой идеи пришлось отказаться. С 2015 года деревню предлагают построить в Шебекинском горокруге. Всю необходимую для этого проектную документацию планируют подготовить до конца года.

В июле стало известно, что в Белгородской области появится первый в России этнографический лагерь для детей. Он будет находиться в парке «Ключи» в Прохоровском районе. Детский палаточный лагерь уже начал работу в туристическом комплексе. Сейчас в парке «Ключи» отдыхают 28 детей от 12 до 17 лет. Они живут в палатках, в лагере есть санитарно-гигиеническая зона, площадка для двигательной деятельности и медицинский блок.