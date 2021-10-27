Археологи обнаружили в Саратовской области мечи-акинаки сарматского периода

В Марксовском районе Саратовской области археологи обнаружили мечи-акинаки, относящиеся к сарматскому периоду. Об этом рассказал начальник регионального управления охраны объектов культурного наследия Владимир Мухин, передает издание «Свободные».

Раскопки велись в рамках спасения выявленных объектов культурного наследия. Такие работы обычно проводятся из-за строительства газопроводов.

Помимо мечей, археологи обнаружили лепные сосуды, фрагменты бронзовых зеркал и бусы.

Ранее сообщалось, что сотрудники Института археологии РАН обнаружили в Елизовском районе стоянку древних людей, на которой удалось найти более 150 ценных артефактов. В числе находок — кальцированные кости животных, орудия труда из базальта, обсидиана и халцедона, наконечники стрел, ножи, тесла и скребки, а также отходы каменного производства.