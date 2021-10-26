Ученые определили вложенные в погребальную куклу останки человека в Хакасии

Ученые смогли идентифицировать останки, вложенные в погребальную куклу таштыкской культуры, и определить пол человека. Находка была сделана на месте хакасского могильника Оглахты еще в 1969-м, но тогда археологи не были готовы к ее исследованию. Подробные данные появились в «Сибирских исторических исследованиях».

Умершего мужчину, возраст которого составил от 20 до 45 лет, кремировали еще в III-IV веке нашей эры, заявили исследователи. Кроме того, они выяснили, что в таштыкской культуре, к которой принадлежит этот человек, женщин никогда не сжигали, также их кости не клали в ритуальную куклу.

Ранее стало известно, что в Боградском районе Хакасии археологи из ТГУ совместно с Эрмитажем снова исследовали могильник Оглахты. В новом найденном захоронении были, предположительно, две женщины, ребенок и еще один человек, подвергшийся кремации. В том же месте нашли глиняный горшочек с «древней починкой».

Летом специалисты также провели экспедицию в этом районе. В итоге они сделали уникальное, удивительное открытие — нашли захоронение с отличной сохранностью вещей из органики, которые также можно отнести к таштыкской культуре 1700-летней давности. Позднее в этом месте было найдено и изображение копытного, из которого торчит стрела. Подобного в могилах данной культуры исследователи еще не замечали.

Таштыкская культура развивалась в Южной Сибири в железном веке (I-VII века нашей эры). Ее считают преемницей тагарской культуры скифского периода.