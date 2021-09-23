Археологи в Хакасии нашли новое захоронение таштыкской культуры

В Боградском районе Хакасии археологи из ТГУ совместно с Эрмитажем снова исследовали могильник Оглахты. В новом найденном захоронении были, предположительно, две женщины, ребенок и еще один человек, пол которого остался неизвестен из-за проведенной кремации. Об этом сообщает «Вести Хакасия».

В могиле специалисты нашли деревянные основания, обложенные камнями. На них древние люди, принадлежащие к таштыкской культуре, клали тела скончавшихся и затем поджигали. Поверх кремированных останков, сложенных в куклу-манекен человеческого роста, были размещены ребенок и женщины, причем скелет одной из них положили лицом к земле.

По словам завкафедрой антропологии и этнологии ТГУ Ольги Зайцевой, такое необычное положение костей ранее встречалось при вскрытии таштыкских могил. По ее данным, после погребения люди могли разрыть место, вкопав еще одно тело, и для них это была «совершенно рядовая, обычная практика».

Археологи также нашли в земле соседнего могильника глиняный горшочек. Уникальная находка сохранилась с «древней починкой» — поврежденным местом с отсколом, которое оглахтинцы заделали мастикой. По информации организатора экспедиции Светланы Панковой, в могиле также оказалось полностью сохранившееся деревянное изделие необычной формы, напоминающей модель погребального комплекса. Ученым только предстоит выяснить, что это за предмет, отмечает телеканал. При этом археологов поразила резьба и качество обработки.

Ранее археологи из ТГУ при поддержке Эрмитажа провели экспедицию, раскопав тот же могильник в Боградском районе Хакасии. В итоге специалисты сделали уникальное, удивительное открытие — нашли захоронение с отличной сохранностью вещей из органики, которые также можно отнести к таштыкской культуре 1700-летней давности. Позднее в этом месте было найдено и изображение копытного, из которого торчит стрела. Подобного в таштыкских могилах исследователи еще не замечали.