Археологи обнаружили на Камчатке более 150 ценных артефактов

Сотрудники из Института археологии РАН обнаружили в Елизовском районе стоянку древних людей, на которой удалось найти более 150 ценных артефактов. Об этом сообщает Vostok Media.

В числе находок — кальцированные кости животных, орудия труда из базальта, обсидиана и халцедона, наконечники стрел, ножи, тесла и скребки, а также отходы каменного производства.

Предположительно, возраст стоянки насчитывает около двух тысяч лет, а обнаруженный культурный слой относится к тарьинской археологической культуре. Ее носителями считают древних ительменов — коренных жителей Камчатки.

Всего на территории Камчатского края находятся 712 выявленных объектов археологического наследия, подлежащих охране государства. В основном это стоянки древних людей эпохи палеолита и неолита.

Ранее сообщалось, что ученые смогли идентифицировать останки, вложенные в погребальную куклу таштыкской культуры, и определить пол человека. Установлено, что умершим является мужчина в возрасте от 20 до 45 лет, которого кремировали еще в III-IV веках нашей эры. Исследователи также выяснили, что в данной культуре никогда не сжигали женщин, а их кости не клали в ритуальные куклы.