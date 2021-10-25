В Сочи фрагменты утраченных храмов превратят в достопримечательности

Представители епархии Русской православной церкви совместно с археологами воссоздадут достоверную историческую картину развития христианства на Черноморском побережье Кавказа. Об этом сообщает «Вести Сочи».

По словам старшего научного сотрудника лаборатории этносоциальных исследований ФИЦ СНЦ Российской академии наук (РАН) Андрея Кизилова, в Сочи осталось немало древних сооружений, которые поглотила современная застройка.

Так, зачастую во время строительства в котлованах и траншеях можно найти неизвестные ранее остатки средневековых построек. Он добавил, что фрагменты утраченных храмов можно сохранить и превратить в достопримечательности.

Ранее в октябре стало известно, что в Туве у места слияния двух рек — Большого и Малого Енисея — установят статую Будды Шакьямуни. Как отметил вице-спикер Госдумы и бывший глава российского региона Шолбан Кара-оол, статуя станет центром целого комплекса, который появится на набережной в Кызыле и станет ее «логическим продолжением».