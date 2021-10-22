У места слияния двух российских рек установят статую Будды

В Туве у места слияния Большого и Малого Енисея установят статую Будды Шакьямуни

В Туве у места слияния двух рек — Большого и Малого Енисея — установят статую Будды Шакьямуни. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и бывший глава российского региона Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметил политик, статуя станет центром целого комплекса, который появится на набережной в Кызыле и станет ее «логическим продолжением». В настоящее время на месте строительства уже работает тяжелая техника, которая разравнивает территорию.

По словам Кара-оола, новый комплекс будет возведен на средства, выделенные по предложению министра обороны России Сергея Шойгу. «Это подарок своей родной республике в честь столетия государственности Тувы от фонда Кужугета Шойгу по инициативе нашего великого земляка Сергея Шойгу», — пояснил вице-спикер.

Когда именно завершатся работы, не уточняется.

Ранее россиянам назвали топ-5 регионов страны с самыми красивыми буддийскими храмами. Так, памятниками буддийской архитектуры можно полюбоваться в Калмыкии, Бурятии, Туве, Санкт-Петербурге и Иркутской области.