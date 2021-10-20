Россияне назвали самые красивые крепости страны

Россияне выбрали самые красивые и интересные крепости разных регионов страны. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в соцсетях, итоги опубликовали на сайте организации.

Так, большинство россиян (28 процентов) назвали Генуэзскую крепость в Судаке (Крым) самым интересным средневековым сооружением. На втором месте — форты Кронштадта в Санкт-Петербурге, их выбрали 17 процентов респондентов. Замыкает тройку лидеров крепость Соловецкого монастыря на Соловецких островах в Белом море, Архангельской области. За этот вариант проголосовали 13 процентов участников опроса.

Также россияне отметили красоту Псковской крепости и оборонительное кольцо Кенигсберга в Калининградской области — они набрали по 11 процентов голосов, Новгородская крепость Великого Новгорода — девять процентов, русские ворота турецкой крепости в Анапе — четыре процента. Цитадель «Нарын-Кала» в Дагестане, Коломенский кремль в Московской области и крепость «Вовнушки» в Ингушетии получили по два процента.

Ранее в октябре россиянам назвали топ-5 регионов внутри страны с самыми красивыми буддийскими храмами, завораживающими своей монументальностью и умиротворением. Так, список возглавила Калмыкия, которая является единственным регионом в Европе, где официально исповедуется буддизм.