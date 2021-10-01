Названы российские города с самыми красивыми улицами для прогулок

Санкт-Петербург назвали российским городом с самыми красивыми улицами для ночных и вечерних прогулок. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным опроса, проведенного в социальных сетях, Северная столица набрала 58 процентов от всех голосов респондентов. На втором месте разместилась Ялта — курортный город в Крыму выбрали 16 процентов участников исследования. Замыкают четверку лидеров Сочи и Казань (по семь процентов голосов).

Также в списке оказалась Москва, за которую проголосовало четыре процента респондентов. Три процента пользователей сети предпочли бы отправиться на вечерний променад в Екатеринбурге, два процента — во Владивостоке. В десятку городов также вошли Новосибирск, Самара и Ростов-на-Дону.

Ранее в сентябре стало известно, что в рамках фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» волонтеры отреставрируют старинные дома в городе Павлово Нижегородской области. В настоящий момент специалисты совместно с добровольцами занимаются организационными вопросами. Один из деятелей фестиваля Ольга Волкова рассказала, что в городе также началось оформление агентства по сохранению и развитию исторической среды.