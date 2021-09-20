В Находке появился памятник капитану Болтину

В Находке прошло мероприятие, посвященное 189-летию со дня рождения первооткрывателя бухты Находка, капитана пароходокорвета «Америка» Александра Болтина. Об этом сообщает ОТВ.

Отмечается, что поскольку официальное открытие памятника в день города пришлось отменить из-за пандемии, фактически его открывают сейчас.

«Долгое время имя Александра Арсеньевича Болтина было незаслуженно забыто. Ни на одной карте не было ни одного географического объекта, названного в его честь. Ни в одном городе — посвященного ему памятного места. Даже в семье потомков Болтина, хотя и знали о знаменитом прадеде, но особо не распространялись», — говорится в сообщении.

При этом первая и главная улица Владивостока изначально называлась Американской в честь пароходокорвета «Америка», которым командовал Болтин.