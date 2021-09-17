В мире появился памятник таинственному создателю биткоина

В столице Венгрии открыли первый в мире памятник создателю цифровой валюты биткоин, личность которого до сих пор неизвестна. На безликом бюсте, появившемся в Будапеште, выгравирован псевдоним таинственного разработчика «Сатоси Накамото», пишет Associated Press.

«Он создал биткоин, он создал технологию блокчейн, он бог нашего рынка», — сказал журналист и инициатор проекта Андрас Дьерфи. Чтобы профинансировать создание бюста, Дьерфи вместе с другими «почитателями» биткоина собрал около 10 тысяч долларов пожертвований в криптовалюте.

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Венгерские скульпторы Река Гергели и Тамаш Гилли постарались изобразить человеческий образ, сохранив при этом его анонимность. В зеркально отполированном лице бюста, имеющем неопределенные черты, зрители могут видеть свое отражение. «Это было серьезной задачей. Очень сложно сделать портретную скульптуру человека, когда мы точно не знаем, как он выглядит», — рассказал Гилли. — Я надеюсь, что с помощью языка скульптуры мне удалось передать основную идею биткоина — он принадлежит всем и никому одновременно».

Биткоин был создан в 2008 году, после мирового финансового кризиса. Основным преимуществом цифровой валюты стала возможность распоряжаться деньгами в обход традиционных финансовых институтов. Оставаться «вне радаров» пользователям позволяет безопасная технология осуществления децентрализованных онлайн-транзакций без привлечения посредников, например, банков. Основополагающий технический документ, объясняющий устройство биткоина, был опубликован под псевдонимом «Сатоси Накамото». По словам Дьерфи, организаторы проекта пригласили анонимного разработчика на открытие бюста в надежде, наконец, узнать его истинную личность. Но никто из сотен гостей, пришедших на открытие, не взял на себя ответственность за разработку криптовалюты.

На данный момент биткоин уже привлек десятки миллионов инвесторов, а Сальвадор стал первой страной в мире, легализовавшей цифровую валюту.