Американский миллиардер назвал условие уничтожения биткоина

Миллиардер Рэй Далио заявил, что биткоин уничтожат регуляторы в случае его успешности

Американский финансист и миллиардер, основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио сказал, что регуляторы уничтожат биткоин, если криптовалюта станет еще более успешной. Такое условие он назвал в интервью CNBC.

В случае дальнейшего роста популярности цифровой валюты регулирующие органы попытаются взять ее под свой контроль, уверен Далио. «Я думаю, что у них это получится, поскольку они обладают соответствующими возможностями», — отметил миллиардер.

При этом Далио сказал, что биткоин не имеет объективной ценности. Тем не менее инвестор-миллиардер считает, что криптовалюта является хорошей альтернативой наличным деньгам.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер ранее признал необходимость регулирования торговли криптовалютами, иначе правительство рискует потерять доверие общества.

В начале июня Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин легальным платежным средством. Власти приобрели биткоинов почти на 26 миллионов долларов (около 1,8 миллиарда рублей), а в будущем собираются купить еще больше.