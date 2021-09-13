Признавшая биткоин страна освободила криптоинвесторов от налогов

Сальвадор освободил иностранных инвесторов от налога на прибыль от операций с биткоинами

В Сальвадоре иностранные инвесторы будут освобождены от налогов на прибыль от операций с биткоинами. Как сообщает France24, таким образом страна стремится привлечь деньги.

Сальвадор 7 сентября стал первой страной, которая признала биткоин законным средством платежа.

«Если у человека есть активы в биткоинах, и он получает высокую прибыль, для него не будет никаких налогов, — заявил юридический советник президента Найиба Букеле Хавьер Аргета. — Не будет никаких налогов как на увеличение капитала, так и на доход».

Волатильность биткоина вызывает сомнения по поводу финансовой стабильности валюты. Чтобы развеять опасения, Аргета заявил, что транзакции будут временно приостановлены, если стоимость криптовалюты резко упадет. Юридический советник добавил, что криптокошелек, который Сальвадор разрабатывает для использования гражданами, будет содержать «соответствующий механизм» для отслеживания, чтобы криптомонеты не использовались для незаконной деятельности.

После того, как Сальвадор признал криптовалюту официальным средством платежа, курс биткоина рухнул с 52 тысяч до 46,8 тысячи долларов. На момент написания новости стоимость биткоина составляет 44,7 тысячи долларов. Опасения из-за нестабильности курса и возможных незаконных операций вылились в уличные беспорядки. Протестующие собрались собрались у здания Верховного суда, где жгли шины и запускали фейерверки.