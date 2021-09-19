В российском городе памятник архитектуры обрушился на припаркованный автомобиль

В Екатеринбурге на припаркованный автомобиль обрушилась стена усадьбы купца Ваганова. Об этом сообщает агентство REGNUM со ссылкой на местных жителей.

По их словам, стена здания, признанного объектом культурного наследия, подпиралась балкой. В какой-то момент она не выдержала нагрузки, и конструкция рухнула на отечественный автомобиль, стоящий рядом.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Как уточняет издание 66.ru, памятник архитектуры 1911 года постройки находился в собственности области до 2013 года, а затем его продали. В течение десяти лет у него сменялось много владельцев, однако никто из них так и не провел в здании капитальный ремонт.