Стоунхендж отремонтируют впервые за 60 лет

Специалисты выявили эрозию и повреждения стыков между горизонтальными и вертикальными камнями Стоунхенджа, пишет The Independent. В ближайшее время памятник архитектуры закроют на ремонт.

«Четыре с половиной тысячи лет воздействия ветра и дождя привели к образованию трещин и отверстий на поверхности камня», — заявила куратор Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии («Английское наследие») Хизер Сейбар. Она также отметила, что экстремальная погода ускоряет разрушение памятника.

На время ремонта — первого за более чем 60 лет — вокруг Стоунхенджа возведут строительные леса. Работы займут около двух недель. «Стоунхендж уникален среди подобных сооружений благодаря лежащим наверху камням-перемычкам и специальным соединениям», — отметила Сейбар. Бетонный раствор, добавленный к некоторым камням во время предыдущего ремонта в 1950-е годы, заменят на известковый, лучше пропускающий воздух.

К Стоунхенджу пригласят 71-летнего Ричарда Вудмана-Бейли, чтобы он поменял монету, заложенную им в ходе прошлого ремонта в восьмилетнем возрасте. Вудман-Бейли — сын архитектора, руководившего ремонтными работами 63 года назад. Ради церемонии королевский монетный двор Великобритании отчеканит памятную монету.

В конце июля Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) пригрозила лишить Стоунхендж статуса объекта Всемирного наследия из-за строительства рядом с ним автомобильного тоннеля. Правительство Великобритании отказывалось менять проект, поскольку это увеличило бы его стоимость. В начале августа британский суд отменил разрешение на строительство тоннеля и подземной трассы.