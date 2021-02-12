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Раскрыта тайна происхождения Стоунхенджа

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Фото: Matt Cardy / Getty Images

Ученые Университетского колледжа Лондона и других научных организаций Великобритании раскрыли тайну происхождения некоторых голубых камней в составе Стоунхенджа. Оказалось, что монолиты ранее принадлежали другой постройке, расположенной возле каменоломни, и позже были транспортированы к нынешнему месту в Солсбери, сообщает CNN.

Исследователи обнаружили, что диаметры каменного круга Ваун-Маун и внешнего рва Стоунхенджа одинаковы и составляют 110 метров. Ваун-Маун располагается в Уэльсе, недалеко от каменоломни в холмах Пресели, где шла добыча голубого камня, который использовался для строительства внутреннего круга Стоунхенджа. Расстояние между каменоломней и Стоунхенджем составляет около 300 километров, однако имеются свидетельства, что как минимум пять валунов кромлеха были добыты в Уэльсе.

Гипотезу доказывает наличие каменных выемок в Ваун-Мауне, в которых когда-то закрепляли монолиты. Оба круга также имеют одну и ту же ориентацию к точке восхода Солнца в день летнего солнцестояния, а один из голубых камней Стоунхенджа имеет необычное поперечное сечение, совпадающее с одним из отверстий круга в Уэльсе.

Считается, что Стоунхендж изначально представлял собой кромлех из необработанных голубых камней, вставленных в лунки Обри — ямы, находящиеся с внешней стороны постройки. Гигантские сарсеновые камни, образующие круг диаметром около 30 метров, привезли позднее, через 500 лет. В настоящее время в Стоунхендже сохранилось около 43 голубых камней.

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