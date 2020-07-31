Раскрыта загадка появления плит Стоунхенджа

Камни, из которых был создан Стоунхендж, были взяты недалеко от памятника. К такому выводу пришли британские ученые, исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Анализ мегалитов, из которых состоит кромлех, раскрыл, что камни были доставлены из деревни Уэствуд, расположенной в 25 километрах к северу от Стоунхенджа. Камни были доставлены и установлены примерно в одно время, что позволяет судить о загадочных создателях кромлеха как о представителях высокоорганизованного сообщества.

Для изучения плит использовались рентгеновские лучи и метод масс-спектрометрии, благодаря которым удалось точно установить происхождение мегалитов. «Большинство камней имело общее происхождение, что позволило нам сосредоточиться на поиске одного источника», — заметил ведущий автор исследования профессор Дэвид Нэш (David Nash).

Образцы частиц мегалитов сравнили с камнями с 20 близлежащих территорий. Максимальное соответствие обнаружилось с породами, разбросанными вблизи деревни Уэствуд, входящей в графство Уилтшир (Великобритания). По словам Нэша, единственным ученым, который связал Стоунхендж с английской деревней, был естествоиспытатель XVII века Джон Обри (John Aubrey).

По словам ученых, новое исследование опровергает утверждения о том, что Стоунхендж был собран из камней, расположенных в разных регионах. Значение памятника и способ, с помощью которого мегалиты были доставлены на место, неизвестны. Нэш полагает, что многотонные камни были привезены на санях, а решение выбрать Уэствуд в качестве источника продиктовано исключительно прагматическими соображениями.