На Кубани нашли древние погребальные урны с захоронениями

В Краснодарском крае при строительстве автодороги нашли средневековые погребальные урны. Об этом пишет издание «Кубанские новости».

Отмечалось, что кремационные погребения были обнаружены на месте строительства дороги Славянск-на-Кубани — Темрюк. Так, при раскопках археологи нашли глиняные урны, в которых оказались останки лошадей — в том числе уникально сохранившийся набор деталей конской сбруи. Упряжь состоит из серебряных и бронзовых бляшек, украшенных орнаментом «трискель».

Ученые уточнили, что в древности этот символ обозначал вечное движение. Орнамент встречается в разных культурах, например, у викингов, индийцев и сарматов. Исследователи пока не пришли к единой версии об этнической принадлежности найденных погребений.

Ранее в октябре в Марксовском районе Саратовской области археологи обнаружили мечи-акинаки, относящиеся к сарматскому периоду. Раскопки велись в рамках спасения выявленных объектов культурного наследия. Такие работы обычно проводятся из-за строительства газопроводов.