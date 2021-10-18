Россиянин добрался на велосипеде из Нижнего Новгорода до Забайкалья

Россиянин Влад Повеликин добрался на велосипеде из Нижнего Новгорода до Забайкалья

Путешественник Влад Повеликин отправившийся из Нижнего Новгорода на велосипеде до Владивостока, добрался до Забайкальского край. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Забайкальский край. Зима наступила. Резкое похолодание. Выпал снег. Гололед. Ночью температура опускается уже до -10 градусов», — написал он.

По словам путешественника, он спит в спальном мешке и в термобелье. Палатку Повелкин не ставит, а ночует на остановках на трассе рядом с населенными пунктами. Путешественник поделился, что в дороге сложно найти воду. Утром он умывается и чистит зубы чаем из термоса. «Еду вечером готовил тоже на чае в котелке», — отметил он.

Повелкин находится в пути 140 дней, он уже проехал 9629 километров.