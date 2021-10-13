Федор Конюхов рассказал о своей мотивации путешествовать

Российский путешественник Федор Конюхов назвал любознательность одной из главных мотиваций к путешествиям и установлению новых рекордов. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Конюхова, им также движет любопытство и амбиции — «свои и за нашу страну». При этом настоящими путешественниками он считает тех, кто проводит исследования, открывает мир и «преодолевает планку человеческих возможностей».

«Как я могу спокойно жить, если мы великая страна, а Марианскую впадину проиграли?! У нас амбиций нет. Китайцы все у нас заказали, все технологии для батискафа на Марианской впадине, все наши детали. И достигли цели! А мы все спрашиваем, зачем это надо, кому это надо, сколько заплатят…» — заявил Конюхов.

Также путешественник объяснил, почему любит одиночные экспедиции — причина заключается в исследовательском интересе и потребности постоянно учиться чему-то новому.

«Предположим, ты хочешь стать путешественником, вот сейчас, взять и пойти! А с какого ты вдруг путешественник? Если ты зоолог — изучай зоологию, ботаник — изучай ботанику, эколог — экологию. Путешественнику надо знать все, поэтому ему надо много учиться, очень много учиться», — отметил россиянин.

Ранее Конюхов описал свои планы на будущие путешествия фразой «у меня все расписано до 2030 года». В конце 2021-го он собирается пересечь Тихий океан на катамаране Nova, работающем на солнечных батареях отечественного производства. Одна из главных целей путешествия Конюхова — изучение степени загрязненности мирового океана микропластиком.