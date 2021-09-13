Федор Конюхов собрался в плавание на работающем от солнечной энергии катамаране

Российский путешественник, известный мореплаватель Федор Конюхов отправится в экспедицию из Чили в Австралию на катамаране, работающем на солнечных батареях. Об этом он сообщил РИА Новости.

Плавание стартует в декабре и, по оценкам путешественника, продлится оно пять месяцев. Затем, сообщил Конюхов, в июле 2022 года он собирается из Австралии дважды облететь земной шар без единой посадки, а в ноябре — за 180 дней пройти на весельной лодке от мыса Горн до Австралии.

14 сентября он отправляется в Англию, чтобы принять участие в достройке катамарана на солнечной энергии. В декабре этого года Конюхову исполнится 70 лет​​​.

В июле мореплаватель успешно завершил одиночное путешествие на Северный полюс, в ходе которого он провел 250 часов на дрейфующей льдине. Путешественник поделился, что самой большой опасностью для него могли оказаться полярные медведи, однако хищники не приближались к станции.