Российского путешественника Федора Конюхова продуло во время восхождения на вулкан в Мексике. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, в конце декабря 69-летний Конюхов поднимался на вершину Орисаба, которая считается самым высоким вулканом в Северной Америке. Вскоре после возвращения из поездки домой путешественник почувствовал недомогание и начал кашлять, а 11 января его госпитализировали в московскую больницу с легкой пневмонией.

Тем не менее тест на коронавирус, который Конюхов сдал перед посещением медицинского учреждения, оказался отрицательным. Как рассказали его родственники, сейчас путешественник находится в палате, читает книги и проходит назначенные процедуры. Его обещают выписать в ближайшие дни.

В марте 2020 года планам Конюхова посетить Ямало-Ненецкий автономный округ помешала обострившаяся ситуация с распространением коронавируса. По этой причине он не смог приехать на День оленевода, однако праздник все же состоялся.