В Мурманске открылась выставка картин Федора Конюхова

В Мурманске открылась экспозиция живописи и графики путешественника Федора Конюхова. Об этом сообщает издание «Невские новости».

На выставке, которая развернута в культурно-выставочном центре Русского музея, представлена 21 работа. На ее открытии Конюхов рассказал, что множество картин создавал во время своих путешествий.

«Ну, допустим, стоит один торос и стоит. Рядом я, палатка и все, а солнце же идет по кругу — тень и цвет другой. Я начинаю рисовать. Наяву все в таких тонах туманных, а я представил, что если бы тумана не было. В картинах я начинаю додумывать, свои краски добавлять, это моя собственная кухня, как и у каждого художника», — рассказал он.

Одна из картин, представленных на выставке, создана путешественником во время одиночного арктического дрейфа на льдине, из которого Конюхов недавно вернулся.

Также издание сообщает, что путешественник окончил Российскую академию художеств, в его коллекции более трех тысяч картин.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов вернулся с Северного полюса в Мурманск из экспедиции во время которой он в одиночку в течение 10 дней на дрейфующей льдине изучал микропластик в океане.