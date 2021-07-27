Федор Конюхов 250 часов дрейфовал на льдине к Северному полюсу

Российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс на дрейфующей льдине. Об этом со ссылкой на в экспедиционный штаб путешественника передает ТАСС.

«Все прошло штатно. Льдину выбрали надежную (15 квадратных километров, толщина 1-1.5 метра)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самой большой опасностью могли оказаться полярные медведи, однако хищники не приближались к станции. В общей сложности Конюхов провел на льдине 249 часов 25 минут. Самочувствие путешественника после проделанного пути оценивается как отличное.

За время дрейфа Конюхову удалось написать несколько художественных работ.

Во время экспедиции спасательный круг с большого противолодочного корабля Северного флота «Адмирал Харламов» стал талисманом путешественника. Ранее круг был одним из экспонатов выставки под названием «PQ — QP. Секретная миссия адмирала Харламова».