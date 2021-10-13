Федор Конюхов рассказал о планах на будущие путешествия

Федор Конюхов о будущих путешествиях: у меня все расписано до 2030 года

Российский путешественник Федор Конюхов описал свои планы на будущие путешествия фразой «у меня все расписано до 2030 года». Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

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Так, в конце 2021 года Конюхов собирается пересечь Тихий океан на катамаране Nova, работающем на солнечных батареях отечественного производства. Одна из главных целей путешествия — изучение степени загрязненности Мирового океана микропластиком.

Каждый день Конюхов будет обслуживать проточные фильтры, упаковывать и маркировать собранные образцов воды.

Среди других планов Конюхова — полет на воздушном шаре через Северный Ледовитый океан от Шпицбергена до Канады. Он состоится в конце 2022 — начале 2023 года. «Кроме того, работаем над проектом подняться в стратосферу на 25 километров — тоже на воздушном шаре», — добавил он.

Ранее в сентябре стало известно, что Федор Конюхов запланировал экспедицию из Чили в Австралию на катамаране, работающем на солнечных батареях. Плавание стартует в декабре — оно должно продлиться пять месяцев. Это будет первый в истории одиночный океанский переход на энергии Солнца.