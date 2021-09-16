Ночной велозаезд в Казани посвятят народному единству

В Казани пройдет ночной велосипедный заезд «Ночной велофест», посвященный родным языкам и народному единству. Об этом сообщает информационный портал «Татар Информ».

Согласно материалу, мероприятие состоится в ночь с 25 на 26 сентября. Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала, что участники проедут мимо консульств, Дома дружбы народов, мечетей, церквей, синагоги. По ее словам, на маршруте будет четыре остановки, а финишируют велосипедисты у Центра семьи «Казан».

Известно, что участникам также проведут экскурсию по историческим местам города, а во время промежуточных перерывов они смогут выпить кофе и поесть. Кроме того, отмечается, что во время «Ночного велофеста» для безопасности велосипедистов будет перекрыта часть автомобильных дорог. Точный график закрытия появится на сайте мэрии города.

В августе стало известно, что россиянин за два года объехал на велосипеде 11 стран. Путешественник из Перми Андрей Тюлькин в 2019 году решил отправиться в кругосветное путешествие на велосипеде. За время поездки он успел побывать в Казахстане, Киргизии, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Малайзии, Сингапуре, Турции, Грузии и Белоруссии.