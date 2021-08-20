Россиянин за два года объехал на велосипеде 11 стран

Путешественник из Перми Андрей Тюлькин в 2019 году решил отправиться в кругосветное путешествие на велосипеде. За два года он объездил 11 стран и сейчас возвращается домой. Историю велотуриста опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что идею для путешествия подал друг Тюлькина. Он также обязался взять на себя расходы, путешественнику предстояло оплачивать лишь мелочи и внезапные прихоти. Основные затраты ушли на запчасти для велосипеда и еду.

Как признался турист, ему очень понравилось путешествие по Средней Азии. Жителей Казахстана и Киргизии он назвал открытыми и гостеприимными. Например, в Киргизии он забрался на высоту в четыре тысячи метров, однако из-за неподготовленности у Тюлькина случилось кислородное голодание. Тогда местные отпоили его кумысом, поставили на ноги и отправили дальше.

Когда мужчина добрался до конечной точки маршрута — Таиланда, в стране объявили локдаун, и Тюлькин был вынужден задержаться там. До полной кругосветки путешественнику не хватило совсем немного, однако вернуться домой, в Пермь, его вынудила новость о смерти матери.

За два года Тюлькин объехал Казахстан, Киргизию, Китай, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Малайзию, Сингапур, Турцию, Грузию и Белоруссию. Вернуться домой он планирует в сентябре, а пока намерен навестить друзей, с которыми давно не виделся.