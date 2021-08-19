В Свердловской области провели рыбацкий турнир «Полосатый фест»

Турнир по рыбной ловле «Полосатый фест» состоялся в Первоуральске (Свердловская область), на набережной Нижнего пруда. Посоревноваться в ловле спиннингом с берега в этот день смогли около 50 человек, сообщает издание «Вечерний Первоуральск».

Согласно правилам соревнований, которые уже в третий раз провел Совет молодежи Первоуральского новотрубного завода ТМК, поучаствовать в турнире мог любой желающий. Главное — иметь при себе удостоверяющий личность документ и тару для улова. В условиях пандемии участников также обязали соблюдать социальную дистанцию. Свою добычу рыбаки отпустили после подсчета результатов судьями.

Отмечается, что совместными усилиями рыбаки-любители выловили 439 окуней. Некоторым также удалось раздобыть ершей и щук. Победитель турнира, Глеб Царев, сумел выловить 54 «полосатика». Вместе с ним организаторы вручили награды еще четверым участникам соревнований. Также были названы победители в специальных номинациях, им тоже достались призы.

«Соревнование проводим для любителей, в основном, для того, чтобы люди могли обменяться опытом, пообщаться друг с другом», — рассказал Станислав Ведерников, председатель Совета.

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