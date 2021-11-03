Среди жителей Калужской области проведут экологический конкурс видеороликов

Среди жителей Калужской области проведут конкурс видеороликов «Минута экологии». Об этом сообщает издание «Калужская неделя».

Уточняется, что задачей этого мероприятие является «экологическое просвещение и мотивация населения на конкретные действия в деле сохранения природы с помощью создания и массового распространения базы видеороликов с экологической тематикой».

К участию в конкурсе приглашаются как взрослые, так и дети. Детские работы будут рассматриваться в отдельной категории. Заявки будут приниматься до 30 декабря, а имена победителей будут объявлены не позднее 31 января 2022 года. Организацией конкурса займется министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

27 октября стало известно, что в Калужской области запустили всенародный конкурс дизайна открыток пяти городов региона. Россиянам предложили поучаствовать в конкурсе работ, изображающих населенные пункты области в различных художественных техниках — лучшие из них станут основой для лимитированной серии почтовых открыток.

