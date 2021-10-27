Россияне придумают дизайн открыток городов Калужской области

Лучшие работы россиян станут основой для почтовых открыток с городами Калужской области

В Калужской области запустили всенародный конкурс дизайна открыток пяти городов региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, россиянам предложили поучаствовать в конкурсе работ, изображающих населенные пункты области в различных художественных техниках — лучшие из них станут основой для лимитированной серии почтовых открыток. Соревнования пройдут в следующих номинациях: «Боровск — нарисованный город», «Козельск — легенды "злого города"», «Малоярославец — город двух побед», «Мещовск — родина русских цариц», «Таруса — колыбель искусств».

Работы участников должны отображать любые объекты, относящиеся к данным городам. Например, музеи, усадьбы, монастыри, памятники, и прочие достопримечательности и знаковые места. Задумка авторов также не ограничивается художественной техникой — задание можно представить в форме рисунка, гравюры, граттажа, коллажа или в компьютерной графике.

К участию приглашаются авторы из любых регионов страны. Результаты конкурса огласят 10 декабря.

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