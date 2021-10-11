Калужский экогерой Хохуля принял участие в посадке леса

Экогерой Хохуля поучаствовал в посадке леса на дне рождения «Системы Главбух»

Экогерой Хохуля появился на праздновании дня рождения «Системы Главбух» и вместе с другими гостями мероприятия принял участие в посадке леса, сообщает издание BFM.ru.

15-летие проекта, который является одним из флагманских продуктов компании «Актион», отмечали в Калужской области 7 и 8 октября. На мероприятии присутствовали авторы, редакторы и самые преданные клиенты «Системы Главбух» — онлайн-справочника для бухгалтеров.

7 октября участники мероприятия посадили целый гектар дубового леса в национальном парке Угра. Принимавший участие в посадке дубравы выхухоль рассказал присутствующим про парк и дал интервью местному телевидению.

Отмечается, что в рамках празднования дня рождения проекта в отеле Four points by Sheraton прошла большая бухгалтерская конференция. Гости конференции обсудили текущие проблемы и перспективы развития профессии.

Ранее экогерой Хохуля завел аккаунт в TikTok и выложил туда свое первое видео. В ролике гигантская выхухоль появляется вместе с другими экологическими символами региона — Лосяшем (символ леса) и Капой (символ чистой воды). В это время на фоне звучит музыка из сериала «Друзья».